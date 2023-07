Motorista embriagado bate ônibus que levava 47 crianças de escolinha de futebol, em Anápolis

Um ônibus que transportava 47 crianças e adolescentes sofreu um acidente na BR-414, próximo ao viaduto do Recanto do Sol. O fato ocorreu em Anápolis, na manhã desta sexta-feira (14), deixando três passageiros com ferimentos leves.

Todos os passageiros faziam parte de uma escolinha de futebol de Planaltina (DF) e retornavam de uma semana de competições esportivas realizadas em Jaraguá, região Central de Goiás.

O motorista, que estava trafegando pela BR-153, errou a rota e acabou adentrando a BR-414, onde colidiu lateralmente com um Chevrolet Cruze.

Não houve vítimas fatais e os três jovens que apresentaram ferimentos foram encaminhados para uma unidade hospitalar do município.

Já o condutor do ônibus, um idoso de 62 anos que não apresentou autorização para o transporte de passageiros, foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou o teor alcóolico de 0,29 mg/l.

Como o tacógrafo do veículo – aparelho que mede a distância percorrida e indica a velocidade do automóvel – estava danificado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não conseguiu extrair detalhes mais precisos do acidente.

O Conselho Tutelar foi acionado e os demais ocupantes levados a um local seguro para aguardar outro coletivo, a fim de concluir a viagem.