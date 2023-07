Fenômeno Barbie: estreia de filme aumenta procura por peças rosas e impulsiona lojistas da 44

Vestidos, calças, sapatos e esmaltes de uma única cor: o rosa. Quase que do dia para noite, a coloração passou a dominar as vitrines das lojas na região da 44, em Goiânia. Mas a ‘nova onda’ não é mero acaso e se deve à intensa procura por peças da tonalidade devido à estreia do filme Barbie, que ocorre nesta quinta-feira (20).

O lançamento da obra cinematográfica tem movimentado os comércios da capital e, em alguns casos, ainda servido para liquidar de vez roupas que, até então, seguiam estagnadas no estoque. Pelo menos é o que conta a vendedora Marluce Felizardo, de 56 anos.

Nos últimos dias, com a proximidade da estreia do filme, a profissional, que trabalha na loja de roupa feminina Cléo Modas, viu a busca por peças da coloração explodir e define a procura em apenas uma palavra: loucura.

“Tem tido muita procura. Nós estávamos com uns conjuntos rosa neon parados lá na loja e nessa semana, com a estreia do filme, saiu quase tudo, tá uma loucura. Todo mundo querendo rosa. É esmalte rosa, roupa rosa, sapato rosa…”, afirmou ao Portal 6.

De acordo com ela, os modelos mais visados pelas clientes são calças estilo pantalona, croppeds e chemises (vestidos com botões na frente). Segundo Marluce, a intensa demanda pelos itens tem incentivado a produção de mais peças na cor rosa no intuito de atender o gosto do público e, de quebra, aumentar o lucro.

“A patroa já comprou mais tecido para criar algo novo de rosa para esta semana, para o lançamento. Creio eu que esta semana vai ser muito boa para a gente”, diz.

O universo cor-de-rosa não é exclusividade da loja e também tomou conta da Mania de Maria, estabelecimento de moda feminina, da proprietária Maria de Fátima Mendes.

De acordo com a dona do comércio, a procura por vestimentas da coloração foi capaz de quase esgotar o estoque e, ainda, aumentar o movimento na loja.

“Sinceramente, semana passada houve um aumento no movimento. Algumas peças rosas que estavam na loja há algum tempo foram vendidas e, honestamente, o estoque está quase esgotado”, afirma.

Por lá, segundo ela, as peças mais procuradas entre as clientes são calças, bermudas, blusas e blazer. Todas rosas.

A lojista relata que, com a estreia do filme nesta semana, algumas ações estão sendo pensadas por ela e alguns lojistas para movimentar ainda mais o comércio.

“Nós do Centro Oeste Outlet vamos fazer ações com o tema. O shopping estará decorado e vamos priorizar as peças com as cores que remetem ao filme”, destaca.