Se você ama a pessoa que está ao seu lado, obviamente não quer perdê-la, certo? Com isso, existem alguns erros em um relacionamento que não dá para cometer duas vezes, se você for uma pessoa inteligente.

A verdade é que todo mundo erra. Não há dúvidas nisso. No entanto, vacilar consecutivamente pode significar falta de respeito com quem lhe concedeu o perdão, além de ausência de inteligência, concorda?

Bom, então se deseja que o seu amor seja duradouro e sólido, confira quais são os erros que não devem ser cometidos de forma alguma uma vez, muito menos duas. Veja!

6 erros em um relacionamento de pessoas inteligentes não cometem duas vezes:

1. Mentiras bobas

Sabe aquelas pequenas mentiras, totalmente dispensáveis? Elas acabam escapando, porém facilmente sendo descobertas também.

O problema é que isso poderá abalar as arestas dessa relação. Afinal, quem conta uma mentirinha, também conta uma mentirona, certo?

O melhor a se fazer é ser totalmente transparente. O que não engrandece, você apenas guarda em silêncio.

2. Chá de sumiço

Todo ser humano precisa de um espaço e tempo para respirar. Isso é indiscutível. Seja para ele jogar videogame sozinho, encontrar os amigos ou ir jogar bola.

E ela poderia ter os próprios momentos também com as amigas, seja em casa, em um restaurante ou no shopping.

Acontece que tudo precisa ser dialogado dentro de qualquer relação. Não dá para apostar em uma fuga ou um chá de sumiço para fazer o que deseja. Seja honesto!

3. Esquecer datas importantes

Esse tópico é realmente ruim. Se você esquece algo tão importante, como o aniversário de namoro de vocês, demonstra que você não se importa com nada.

“A, mas eu me esqueci”. Tudo bem! Mas agende no calendário da próxima vez e não comenta a mesma gafe duas vezes.

4. Priorizar coisas superficiais

Se a sua prioridade não é o seu progresso individual e a solidez do seu relacionamento (lado a lado), algo não está certo. Amizades são fundamentais, diversão também, mas não deveriam ser o seu norte.

Pense no que é que te agrega e tome as decisões corretas para não se arrepender depois.

5. Falta de comprometimento

Um relacionamento requer esforço e comprometimento de ambas as partes. Se uma pessoa consistentemente não se comprometer com o outro, não estiver disposta a resolver problemas ou a fazer concessões, isso pode causar um desequilíbrio significativo e levar ao término do amor.

6. Agressão

Por último, mas não menos importante, é fundamental adquirir um equilíbrio emocional durante as discussões. Afinal, é impossível conviver anos ao lado de alguém sem haver divergências de ideias.

O que não pode acontecer é faltar o respeito e partir para as agressões, sejam elas físicas ou verbais.

