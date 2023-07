Das telas para mesa: estabelecimentos de Goiânia investem em pratos rosas para estreia do filme Barbie

Das telinhas para a mesa dos goianienses. Além de movimentar os cinemas da capital e do mundo, a estreia do filme Barbie, que ocorre nesta quinta-feira (20), também tem impulsionado o setor alimentício no município no quesito criatividade.

Com pratos com a coloração característica da boneca mais famosa do mundo, os estabelecimentos aderiram a onda do ‘universo cor-de-rosa’ e têm apostado em opções diferentes para conquistar a clientela, especialmente aqueles que aguardam ansiosamente pela chegada do lançamento da obra cinematográfica.

1. Blends Burger Artesanal

Um dos comércios foi o Blends Burger Artesanal, localizado na Alameda Imbé, no Parque Amazônia.

Embarcando no marketing do filme, o espaço investiu em um sanduíche com um pão cor- de-rosa e possui, nada mais nada menos, que um glitter comestível no topo.

O prato exótico ainda vem acompanhado de anéis de cebola, alface, queijo, cebola roxa e tomate. Para os curiosos que desejarem experimentar a novidade, o local é aberto de quarta a domingo, das 18h45 até 23h.

2. Silvia Ribeiro Doceria

Outro ponto que também aproveitou o lançamento para inovar o cardápio foi a Silvia Ribeiro Doceria, que fica na Avenida T-10, no Setor Bueno.

Para adoçar o paladar dos clientes, o espaço criou um “Milkshake da Barbie” feito com brigadeiro branco, sorvete de baunilha, calda caseira de morango e chantininho (combinação entre chantilly, leite em pó, leite condensado e creme de leite).

Ousando ainda mais na criatividade, o local também elaborou um mini bolo de vulcão, com calda de brigadeiro branco, na cor rosa, que promete surpreender os clientes. O ambiente funciona das 09h às 19h30, todos os dias.

3. Bari Gelateria

Por fim, a Bari Gelateria, que fica na Avenida T-13, no Setor Bela Vista, também não ficou de fora e, para conquistar os fãs da boneca, também entrou na brincadeira. O horário de funcionamento é de segunda a domingo, das 11h às 20h.

Para aliviar o calorão e, de quebra, ainda relembrar um pouco do gosto de infância, o local tem apostado no sorvete sabor chiclete e com direito a promoção.

Até o dia 21 deste mês, o preço do sorvete de chiclete, com cone de apenas uma bola, estará saindo por apenas R$ 5. Os clientes ainda poderão escolher se querem o item com ou sem confeito.