Casal também ficou com rosto deformado após procedimento estético em Aparecida de Goiânia

Um casal é a mais nova vítima de uma profissional de uma clínica de estética localizada em Aparecida de Goiânia – região Metropolitana.

No dia 20 de maio deste ano, eles teriam contratado os serviços da mulher – que se apresenta como doutora nas redes sociais – pela quantia de R$ 3,4 mil para fazer o preenchimento da região próxima ao lábio (bigode chinês) com ácido hialurônico.

Assim como veiculado anteriormente pelo Portal 6, o casal – ela com 54 anos e ele com 59 – também começou a sofrer com inchaço logo no dia seguinte à aplicação. Além disso, reclamaram de que a pele estaria ‘repuxando’.

Eles chegaram a procurar a própria profissional, que disse se tratar de um caso de encapsulamento e receitou um outro medicamento que deveria ser utilizado pelos quatro dias consecutivos.

Não obtendo resultado, o homem, de 59 anos, voltou a se aconselhar com a dona do estabelecimento. Outro medicamento foi aviado, sem solução.

Um pouco mais de um mês depois, ambos procuraram uma dermatologista, que detectou uma série de edemas faciais, inclusive, com desvio do septo nasal.

Como esse é o segundo caso registrado contra a mesma profissional em menos de um mês, a Polícia Civil vai investigar sobre os procedimentos e produtos utilizados na prestação de serviço.