Brasileiros nos EUA surpreendem ao mostrar quanto gastam para fazer churrasco

A criadora de conteúdo Ju Ferrari compartilhou quanto custa a carne para fazer um churrasco tradicional brasileiro com os amigos nos Estados Unidos e, com isso, chocou os seguidores

No vídeo, Ju, que trabalha com serviços de limpeza, mostra que comprou um pacote de linguiça por US$ 5, pão de alho por US$ 5,50, picanha por US$ 22 e alcatra pelo preço de US$ 36. Ao todo, os ingredientes custaram US$ 68,5 , aproximadamente, ou R$ 327,18.

“Ainda tem que ter farofa, maionese e vinagrete. Brasileiro gosta de coisa boa e completa”, escreveu na legenda.

Embora não tenha sido especificado a quantidade de cada item, os brasileiros encheram a página da criadora de conteúdo com comentários.

No Facebook, foram quase 500 mensagens, com pessoas convertendo o valor e outros defendendo que a análise não cabe conversão.

“Caro demais, faço aqui na metade do valor, logico sem picanha”, comentou um

“Não tem conversão ganha em dólar compra em dólar!!!! Quem dera se pudéssemos ter esse poder de compra!”, escreveu outro.