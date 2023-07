Discussão por causa de dívida de R$ 40 termina com homem esfaqueado

Por causa de uma dívida de R$ 40 fruto de uma calça jeans, um homem, de 36 anos, foi esfaqueado durante a noite desta sexta-feira (21), no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia.

O Portal 6 apurou que a falta de pagamento da peça de roupa comprada de forma ‘fiada’ acabou fazendo com que os ânimos ficassem exaltados.

Dessa forma, o homem desceu do apartamento com uma faca em mãos para resolver a situação e entrou em vias de fato com o rival.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para conter a confusão, encontrando os envolvidos no chão.

Ambos foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde foi registrado um boletim de ocorrência por lesão corporal.