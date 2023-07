Aluguel de imóveis mais que dobram de preço em alguns bairros de Goiânia; confira

Em 12 meses alguns bairros de Goiânia tiveram aumento do preço elevado em 114%. Isso mesmo, mais que o dobro e até inimaginável para muitos fundos de investimentos. Se veio à mente regiões consolidadas como Bueno e Marista, não é o caso.

A bola da vez está com Pedro Ludovico, Jardim das Esmeraldas e Bela Vista. Os dados são do índice FipeZap de junho e extraído do acumulado dos últimos 12 meses. Nessa velocidade absurda, eles alcançaram o preço médio do metro quadrado de R$ 32,3 – firmando o quarto lugar entre os mais valorizados na capital.

Ao Portal 6, o analista de customer success da URBS Imobiliária, Henrique Santos Souza, afirmou que a crescente se dá por causa da proximidade com os locais já consolidados.

Em um contexto de aumento de migrantes interessados na cidade que não para de crescer, combinado com um metro quadrado entre os mais baixos entre as capitais brasileiras, o especialista explica que há uma demanda acima da oferta de imóveis.

Porém, o padrão construtivo em setores já consolidados aumentou consideravelmente, como Bueno, Marista e Jardim Goiás, o que resultou em preços já fora da realidade de grande parte da população.

“Então, temos menos disponibilidade para quem morava nesses locais. Ainda assim, querem ter o mesmo padrão de vida, mas aproveitando a oportunidade de ter um metro quadrado mais barato”.

A solução encontrada foi de migrar para as regiões vizinhas, podendo ainda usufruir da variedade de serviços dos locais mais nobres.

Embora os preços estejam subindo, com previsão de que continuem assim por pelo menos quatro anos, Henrique aponta que construtoras não mudaram o foco dos bairros tradicionais.

“As residências do setor Pedro Ludovico, Bela Vista ou Jardim das Esmeraldas são mais simples e não há movimentação para que mude. Os preços vão continuar subindo, mas não vão equiparar com o Bueno, Jardim Goiás ou Marista”.

Destaque nacional

O Índice FipeZap apontou que a capital segue líder no que diz respeito ao aumento do preço do metro quadrado para locação, com variação acumulada no primeiro semestre de 2023 de 24,03%.

Enquanto Florianópolis segue logo atrás, com 23,72%, o terceiro colocado, Fortaleza, com 13,56%, demonstra como Goiânia tem se destacado no cenário nacional.