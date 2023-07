Existem algumas pessoas que possuem as datas de aniversário em dias muito estratégicos e bons para curtirem as comemorações despreocupadas. Já havia pensado nisso?

Isso não quer dizer que elas poderão ter mais sorte na vida em si, mas com certeza o privilégio de nascer nesses dias pode ser incrível.

Se está curioso para saber quais são elas, confira na lista abaixo!

6 datas de aniversário que definitivamente são as melhores que existem:

1. 20 de abril

As pessoas nascidas no dia 20 de abril são bem privilegiadas, devido ao fato de o dia seguinte ser considerado um feriado nacional. No caso, o dia de Tiradentes.

Logo, a data poderá ser curtida sem medos, já que a folga no dia sucessor será garantida.

2. 30 de abril

Quem comemora o aniversário no dia 30 de abril pode agradecer imensamente. Além de ser um período que dificilmente chove, a data específica antecede o feriado do Dia do Trabalhador (1° de maio).

Esse aniversariante pode ter certeza que, independente do dia da semana que der a comemoração, do dia seguinte poderá descansar.

3. 06 de setembro

Pessoas nascidas no dia 06 de setembro também são bem privilegiadas, já que no dia 07 de setembro é um outro feriado nacional, quando é comemorado o dia da Independência do Brasil. Então será possível aproveitar bastante os aniversários em todos os anos.

4. 23 de setembro

Sem dúvidas quem nasce no finalzinho do mês de setembro também é uma pessoa sortuda, principalmente por ser o primeiro dia da primavera e o marco inicial da chegada do Sol em libra.

As pessoas tendem a ser mais sortudas, positivas e sorridentes.

5. 11 de outubro

O dia 11 de outubro pode ser um excelente dia também para se fazer aniversário. Isso porque o dia antecede o feriado de 12 de outubro, comemorado em todo o Brasil como o dia de Nossa Senhora Aparecida, qualificada como padroeira do país pela igreja Católica.

Logo, quem desejar comemorar o dia, não precisará se preocupar com ‘o amanhã’, já que será feriado.

6. 10 de novembro

Por fim, os felizardos que nasceram no dia 10 conseguiram uma personalidade completamente intensa e avassaladora! É um excelente dia para dar à luz e comemorar a vida!

São pessoas muito intuitivas, criativas e fortes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!