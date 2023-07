Bombeiros são acionados para controlar incêndio em caminhão-cegonha carregado de carros, em Aparecida de Goiânia

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado, nesta segunda-feira (24), para controlar um incêndio em um caminhão-cegonha carregado com carros, em Aparecida de Goiânia. Oito viaturas estão no local.

Em entrevista à TV Anhanguera, o motorista do caminhão afirmou que o incidente aconteceu na parte da manhã em frente a uma concessionária na Avenida Rio Verde.

De acordo com o condutor, ele estava realizando uma manobra quando percebeu as chamas, saiu do veículo e chamou a corporação. Ninguém ficou ferido.

Vídeos registrados mostram que seis carros, que estavam dentro do automóvel, foram atingidos e outros cinco, que estavam no pátio, também danificados.

Até o momento, de acordo com a corporação, equipes estão no local trabalhando para tentar apagar as chamas que atingiram os automóveis.