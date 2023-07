Prefeitura de Anápolis vai leiloar 30 áreas públicas com lance mínimo de até R$ 6,5 milhões

Pela primeira vez, a Prefeitura de Anápolis está realizando um leilão com diversos imóveis de áreas públicas. Ao todo, são 30 lotes disponíveis, localizados em diferentes pontos do município, com metragens que variam de 900 a 11.715 metros quadrados.

A ação acontecerá de forma online, por meio do site www.leilomaster.com.br, e de maneira presencial, no dia 03 de agosto, às 10h30, no Teatro Municipal da cidade. Os lances na modalidade digital já podem ser realizados.

Para participar do leilão digital, os interessados devem preencher o cadastro na plataforma no site. Já no formato presencial, é necessário estar portando documentos como RG, CNH, Comprovante e de Endereço e a Pessoa Jurídica, o Cartão do CNPJ, Contrato Social, RG ou CNH do representante da empresa.

Um dos imóveis disponíveis e de maior valor é um lote com 3.876,49 metros quadrados no Parque São João, na Avenida Brasil. O lance mínimo é de R$ 6,5 milhões.

Outra propriedade leiloada é um lote de 11.715,00 metros quadrados no Residencial Dom Emanuel, na Rua Margareth com Rua Najla D’arc, e está com um lance mínimo de R$ 3,5 milhões.

Com um total de 9.398,94 metros quadrados, o lote localizado no Bairro Paraíso, na Avenida Benedita Faleiro Da Silva, também é mais um que compõem o leilão e está avaliado em R$ 2,6 milhões.

Além desses, também estão disponíveis lotes nos seguintes setores: Conjunto Habitacional Filostro, Jardim Primavera Etapa I, Flor do cerrado etapa 1 e 2, Monte Sinai, Santos Dumont, Jardins do Lago, Industrial Aeroporto, Setor sul III e I, Distrito Agroindustrial (Daia), Itororo, Jardim Alvorada, Summerville 1 e 2, Victor Braga, Parque das Primaveras, Bela Vista, Victor Braga, Bairro Paraíso SS, Bairro Paraíso Etapa I, Aldeia dos Sonhos, Nova Vila Jaiara e Vale das Laranjeiras.

