Homem esfaqueado em Anápolis conseguiu ligar para polícia e pedir socorro

Um homem de 40 anos precisou ser levado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), alegando ter sido esfaqueado por um colega de quarto.

Conforme apurado pelo Portal 6, o caso ocorreu na Vila Goiás, por volta das 16h30 desta segunda-feira (31).

Segundo uma testemunha, o suposto autor dos golpes havia chamado a vítima para a casa que dividem, para beberem e terem um momento de lazer.

Tudo ocorria normalmente, até que o suspeito entrou em casa e voltou com uma faca em mãos. Assim, ele começou a desferir golpes no tórax, braço e costas do colega de quarto.

Após as agressões, o agressor teria fugido do local, deixando o homem de 40 anos para trás. Este, por sua vez, conseguiu ligar para a polícia e pedir ajuda, ainda que ferido.

Uma testemunha, identificada como um senhor de 71 anos, chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que encaminhou a vítima para o HEANA.

Até as últimas informações obtidas pelo Portal 6, o homem esfaqueado não corre risco de morte. Já o suposto agressor ainda não foi encontrado.

Caberá à Polícia Civil (PC) dar prosseguimento às investigações do ocorrido.