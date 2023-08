Corrida eleitoral pela Prefeitura de Anápolis começa polarizada e movimentações devem se intensificar

Um dia após a publicação da Paraná Pesquisas/Portal 6, é possível dizer que a corrida eleitoral para a Prefeitura de Anápolis realmente começou. Essa é a impressão dos agentes e atores políticos ouvidos pela Rápidas.

Antônio Gomide (PT) está consolidado e tem lugar garantido no segundo turno. Há uma estreita margem que lhe permitiria ganhar já no primeiro, mas esse é um cenário pouco provável e o deputado estadual sabe disso.

Teria de atrair para o entorno petista outras forças, como o MDB e/ou PP.

Ainda assim, teria o bolsonarismo como adversário a ser batido na cidade. E isso só seria possível dividindo essa força política, que mostrou os dentes na cidade com um nome que tem aspirações políticas mais ousadas no estado.

Entendendo o desespero de Roberto

Centralizador e visto como prefeito distante pela população, o atual ocupante da cadeira principal do Centro Administrativo não está morto como muitos imaginavam.

Ele, sozinho, não tem capital suficiente para iluminar um poste. Mas tem a máquina, caneta e cargos a distribuir. É muito bom, como todos sabem, de jogo. E muito provavelmente já tinha a informação de que Bolsonaro consegue transferir os votos que ele não tem na cidade.

Como não preparou um sucessor, precisa de um que já venha empacotado para ser apresentado ao eleitor.

Além da possibilidade de se manter influente no município, diminuiria as críticas à sua gestão durante a campanha.

Vale lembrar que, conforme mostrou o Paraná Pesquisas, Roberto tem a rejeição de quase 50% dos anapolinos. O alerta está ligado. Ultrapassar esse percentual pode torná-lo radioativo ao ponto de nenhum candidato competitivo querê-lo por perto.

Opção do PP, Leandro Ribeiro não tem a confiança do casal Naves

Leandro Ribeiro, que apareceu no levantamento pontuando com dois dígitos a depender do cenário, poderia ser o candidato de Roberto. Mas o prefeito, como já confidenciou para muitas pessoas, deixando, inclusive, chegar aos ouvidos do próprio vereador licenciado, não tem a confiança do casal Naves.

Roberto e Vivian o acham instável emocionalmente e melindroso.

Tanto é que, consultado pela Rápidas do Portal 6, Leandro sequer quis comentar a pesquisa. Ficou magoado pela repercussão das acusações que tem recebido do presidente da Anapolina, Fernando Correia.

A chance do MDB passa por Ronaldo Caiado

Com excesso de quadros anapolinos dispostos a enfrentar a disputa pela Prefeitura de Anápolis, o MDB por si só também não chegará lá sozinho.

Precisará de Ronaldo Caiado, que tem aprovação de 80% na cidade, para ganhar tração e chegar em 2024 em condições mais sólidas de enfrentar Antônio Gomide.

Caiado precisou de Daniel Vilela, e do MDB fiel ao atual vice-governador, para matar a eleição de 2022 no primeiro turno.

O problema de Márcio Corrêa se chama Márcio Cândido

Ter o mesmo nome que o atual vice-prefeito é um problema já detectado por Márcio Corrêa nas últimas duas eleições que disputou.

Além da possível desidratação causada pela entrada forçada de Major Vitor Hugo no páreo, o emedebista acredita que o eleitor novamente está confundindo ele com o estepe de Roberto Naves.

De qualquer forma, os números que Márcio Cândido ostenta, sejam dele ou não, animaram parte da cúpula do Podemos e do segmento evangélico.

Nota 10

Para o Corpo de Bombeiros de Anápolis. O Disque 193 ficou fora do ar por algumas horas nessa quarta-feira (02), mas a corporação numa iniciativa pioneira em Goiás já utiliza o WhatsApp para atendimento. O número é (62) 9 9993-0193. Deixe salvo!

Nota Zero

Para o presidente da CMTC, Tarcísio Abreu. Além de não conseguir tirar do papel nada que anuncia, o religioso também desrespeita todos os veículos de Goiânia se escondendo na confortável cadeira que ele esquenta todos os dias.

*Colaborou Danilo Boaventura