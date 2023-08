“Temos projetos inovadores e concretos para Anápolis”, diz Márcio Corrêa

Presidente municipal do MDB, Márcio Corrêa pontuou na pesquisa espontânea e estimulada da Paraná Pesquisas/Portal 6, divulgada nesta quarta-feira (02).

Na pesquisa estimulada, onde os nomes são apresentados para o eleitor, os números variaram entre 9,3% e 11,4%. Já na espontânea, onde o eleitor não é informado dos nomes, o número alcançado por ele foi de 0,9%.

À Rápidas do Portal 6, Márcio destacou que o partido tem “projetos inovadores e concretos para Anápolis, especialmente na área da saúde”.

Além do suplente de deputado federal, cenários com o vereador José Fernandes e o deputado estadual Amilton Filho foram criados pela Paraná Pesquisas.

Para ele, o partido mostra força ao ter três nomes pontuando na disputa pela Prefeitura e que isso serve de motivação para “aprimorar ainda mais a abordagem e intensificar o diálogo com os eleitores”.

De acordo com Márcio Corrêa, o projeto do MDB será apresentado em um momento oportuno e será “sólido, abrangente e orientado para o futuro de Anápolis, construído com diálogo, ouvindo os anseios e aspirações da população”.