UEG abre processo administrativo para investigar professor suspeito de assediar alunas

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) deu início a um processo administrativo disciplinar para investigar as acusações contra o professor Antônio Carlos Severo Menezes.

Ele foi denunciado por alunas e ex-alunas por assédio sexual e moral, além de perseguição a uma das estudantes, de 24 anos, que resistiu às investidas dele.

A decisão da UEG foi publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás de sexta-feira (04). Sem citar o nome do docente, a notificação indica que será formada uma comissão interna para avaliar as acusações contra o mesmo.

Contudo, vale destacar que o documento leva em consideração apenas as denúncias feitas pela estudante de 24 anos, que protocolou uma queixa na Ouvidoria da instituição de ensino. As acusações das outras vítimas estão sendo apuradas pela Polícia Civil (PC).

Sendo assim, serão investigados os “fortes indícios de irregularidades” cometidas pelo servidor, onde ele teria “no exercício do seu cargo de docente, se comportado, supostamente, como assediador sexual contra a vítima, discente desta Universidade, durante o período de final de março de 2023 a maio de 2023”.

Dentre as punições cabíveis, Antônio Carlos poderá ser suspenso e até mesmo demitido.

O Portal 6 entrou em contato com o advogado de defesa do professor. Porém, até o fechamento da matéria, não obteve uma resposta.