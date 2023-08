Usar a Airfryer pode ser uma mão na roda na hora de preparar algum alimento, mas a dor de cabeça para lavar a panela elétrica da forma tradicional pode ser desanimadora, certo?

Acontece que existe uma técnica secreta, pouquíssimo comentada, capaz de tirar toda a gordura e resto de comida do eletrodoméstico sem que você precise esfregar a panela por longos minutos.

E o melhor disso é que é rápido, prático, eficiente e você só precisará de três coisas: água, detergente e energia. Ficou curioso para saber como deixar sua Airfryer limpinha, pronta para ser usada novamente, sem esfregar nada?

Então confira abaixo o passo a passo da dica que separamos para você! Veja!

A maneira eficiente de deixar a Airfryer limpa sem precisar de esforço:

Bom, a primeira parte é tirar o excesso de migalhas e resto de comida que tiver sobrado de algum preparo na panela elétrica.

Depois disso, adicione uma generosa quantidade de água e o detergente de sua preferência. Com os dois líquidos no eletrodoméstico, misture bem e feche a tampa.

Feito isso, ligue a panela na tomada, coloque na temperatura de 180°C pelo prazo de 10 minutos e deixe a mágica acontecer.

O aquecimento ocasionado pela Airfryer, juntamente da água e do detergente, fará com que toda sujeira, gordura e resto de comida seja removido com facilidade. Assim, ela ficará prontinha para ser usada novamente e você não precisará gastar tempo esfregando o material.

Além disso, com essa técnica, é possível evitar arranhados e desgaste físico do objeto tão prático, prolongando assim a vida útil da panela.

