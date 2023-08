Anapolino de apenas 19 anos conquista medalha de bronze nos jogos Pan Americanos

O anapolino Gabriel Douglas, de apenas 19 anos, foi motivo de orgulho não só para a cidade natal, mas para todo o país.

Isso porque ele conquistou a medalha de bronze no Campeonato Pan Americano, no qual representou a Seleção Brasileira como o único goiano dentro da comissão de 20 atletas.

O corredor, junto de três colegas de equipe, garantiu o terceiro lugar na prova de revezamento 4x400m.

As competições se encerraram no último domingo (06), com o evento deste ano sendo sediado na cidade de Mayaguez, em Porto Rico – ilha caribenha reconhecida pela beleza natural.

Ao Portal 6, Gabriel garantiu que foi uma enorme experiência para a carreira e que treinará com muito mais afinco para alcançar cada vez mais conquistas.

“Estou bem feliz de ter conseguido o bronze. Foi uma grande realização de um sonho meu, sempre quis participar do Pan Americano”, contou.

A previsão de chegada no Brasil é para esta terça-feira (08), com a rotina de treinos já em mente.

O jovem ainda aproveitou o momento para agradecer a população anapolina, que contribuiu para ajudar a cobrir os gastos de parte da documentação necessária para a viagem, através de uma rifa organizada semanas antes.