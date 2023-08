Projeto de alfabetização totalmente gratuito ensina idosos a ler e escrever em Anápolis

Já no próximo sábado (12), mais um semestre letivo da Associação Mãos e Sonhos terá início. O projeto, completamente gratuito, é uma oportunidade para idosos que nunca foram alfabetizados aprenderem a ler e escrever.

Coordenadora da iniciativa, Tarcilla Suzy contou ao Portal 6 que serão ofertadas duas turmas, uma no período da manhã e outra no vespertino, com os encontros sempre aos sábados, no Instituto Federal de Goiás (IFG).

De acordo com a profissional, o projeto é uma forma de o idoso restituir a própria dignidade, seja ao ter mais chances de ser reintroduzido no mercado de trabalho ou ao menos fortalecendo a independência nas tarefas diárias.

“Nosso sonho é que todos os idosos que não tiveram a oportunidade de estudar quando eram mais novos, tenham agora a oportunidade de aprender a ler e escrever”, explicou.

Os interessados podem entrar em contato diretamente com Tarcilla, através do número (62) 99579-4942. Para a matrícula, é necessário apenas uma xerox da identidade e comprovante de endereço, além de estar com a vacinação da Covid-19 em dia.

Entretanto, para que o retorno ocorra da forma mais tranquila possível, a coordenadora revelou que necessita do apoio da população. Sendo uma iniciativa gratuita, a Associação Mãos e Sonhos funciona através de doações e benfeitorias para o funcionamento.

Com relação a volta às aulas, a profissional revelou que é indispensável a obtenção de cadernos, conjuntos de lápis e borrachas. Qualquer ajuda ou doação pode ser entregue na diretamente na Sofisticatto Enxovais, localizada no bairro São João, ou diretamente no IFG, aos sábados.

Ela ainda deixou a solicitação de que, para quem tenha condições, doarem fraldas geriátricas para os idosos da associação, pois é uma necessidade constante ao longo de todo o ano.