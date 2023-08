Produto para acabar com estresse faz sucesso na Feira da Marreta, em Goiânia

A Feira da Marreta, em Goiânia, com certeza não é para amadores. Já passaram pelas bancas de vendas desde animais raros até dentaduras prontas para o uso, mas, desta vez, o registro do comércio foi ainda mais intrigante.

Em um vídeo que já circula pelas redes sociais, é possível observar a tão polêmica barraca, exibindo para os consumidores diversos tipos de consolos – itens normalmente encontrados em ‘sex shops’, que simulam o órgão genital masculino.

No começo da filmagem, um dos clientes brinca com o comerciante, perguntando se um dos produtos, que estava nas mãos do vendedor, também estaria disponível para a compra.

“Esse aqui é do meu uso, não vou vender”, brincou.

“Esses aqui se quiser comprar eu vendo, isso daqui é para acabar com o estresse, depressão, ansiedade, tudo aquilo que te incomoda”, continuou.

O curioso registro já viralizou entre os internautas, que acharam bastante graça da situação.

“Embalagem discreta e sigilo garantido”, comentou um. “Meu Deus, essa feira tinha que ser patrimônio brasileiro”, disse outra.

Vale destacar que a Feira da Marreta é bastante conhecida entre os goianienses como ponto de venda de produtos seminovos e usados.