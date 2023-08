Carros voadores já têm previsão para circular pelos céus de Goiânia

Em uma iniciativa inovadora, carros voadores poderão ser vistos circulando pelos céus de Goiânia. A realidade futurista está prevista para ser posta em prática a partir de 2028, partindo de um investimento feito pela Voar Aviation, empresa natural de Goiás.

Ao todo, 70 veículos elétricos voadores, da fabricante de aeronaves chamada Eve, gerida pela Embraer, já teriam sido adquiridos. A ideia está sendo estudada também em outras cidades do país, como Florianópolis e Balneário Camboriú.

A previsão é que a tecnologia chegue primeiro no Sul, a partir de 2026. Todavia, outras cidades do Nordeste e Sudeste, como Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Fortaleza, Natal e até a capital federal deverão pôr em prática a novidade.

“Será implementada infraestrutura, vertiportos, recarga elétrica das aeronaves e hubs de manutenção em 29 cidades do país. Isto vai integrar as aeronaves ao espaço urbano e oferecer uma nova forma de deslocamento para as pessoas”, afirmou Alessandra Abrão, CEO da Voar Aviation.

Um outro ponto positivo da mudança seria a baixa emissão de carbono, além do alívio do trânsito atravancado da capital. Apesar do nome, “carro voador” seria uma identificação dada à uma espécie de drone ou helicóptero para transporte de passageiros.

Apesar da semelhança com uma aeronave de grande porte, o veículo é movido a energia elétrica e faz menos barulho do que um helicóptero normal. A expectativa é que a inovação se torne rotina na vida dos brasileiros já em 2030.