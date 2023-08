Com apoio de produtores rurais de Anápolis e região, Amilton Filho consegue pavimentação da GO-433

Os mais de R$ 30 milhões recolhidos por Anápolis referentes a polêmica “taxa do agro” serão investidos na pavimentação da GO-433, que liga o distrito de Souzânia a Ouro Verde.

A obra foi confirmada nesta quinta-feira (10) durante reunião do Conselho Gestor do Fundo de Infraestrutura do Estado (Fundeinfra), que contou com a presença do governador Ronaldo Caiado (UB).

Para incluir a pavimentação no cronograma do governo, o deputado estadual Amilton Filho (MDB) realizou um evento na última semana com produtores rurais de Anápolis e região. Saiu de lá com o respaldo de todos eles para a pavimentação da rodovia.

À Rápidas do Portal 6, Amilton contou que a obra custará mais do que o município recolheu para o Fundeinfra, mas conseguiu junto ao Governo de Goiás viabilizar o projeto.

“A obra está orçada na faixa de R$ 35 milhões e beneficiará não somente Anápolis, mas toda região”, comemorou o parlamentar.

A região abriga a sétima maior produção de bananas do Brasil e também se destaca pela criação de aves. Com a pavimentação, a expectativa é de aumento da competitividade e diminuição de perdas por parte dos agricultores e comerciantes.

Desempenho de Anápolis na “taxa do agro” se explica pelo DAIA

O desempenho de Anápolis no recolhimento da “taxa do agro” surpreendeu agentes políticos e econômicos do estado, mas além das explicações técnicas possíveis, Amilton destaca que nada seria possível sem a vocação industrial do município.

“A gente sabe do potencial da indústria anapolina e isso demonstra que Anápolis tem a indústria forte, que movimenta a economia do estado e o agro também”, reforçou.

Filha de Iris Rezende ainda não quer ser tratada como pré-candidata

Cotada junto com Gustavo Mendanha para disputar a Prefeitura de Goiânia, Ana Paula Rezende, filha do ex-prefeito Iris Rezende, não quer ser tratada como pré-candidata. Pelo menos, por enquanto.

Essa foi a impressão de correligionários do MDB presentes da última reunião do partido, na quinta-feira (10).

O peso da responsabilidade ficou evidente nos momentos em que Ana Paula se emocionou ao lembrar do pai.

Com definição de Gustavo Gayer em Goiânia, sobra Anápolis para Major Vitor Hugo

Após Gustavo Gayer (PL) ser confirmado pelo PL como candidato à Prefeitura de Goiânia em 2024, o discurso interno no partido é que “sobrou Anápolis” para Major Vitor Hugo.

O ex-deputado, derrotado em 2022 para o Governo de Goiás, apareceu com quase 20% de intenção de votos no Paraná Pesquisa/Portal 6.

Reservadamente, o militar dizia a aliados que preferiria a disputa pela capital, embora tenha mais laços com Anápolis. Ele também é o nome que mais anima o prefeito Roberto Naves (PP), que não tem candidato natural à sua sucessão.

Ministra Carmen Lúcia será recebida no TJGO para evento especial

A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), desembarcará em Goiânia na próxima terça-feira (15). A magistrada participa da 24ª edição da Semana da Justiça Pela Paz em Casa, no TJGO.

A iniciativa foi criada pela magistrada, quando presidiu a Corte mais alta do país. “Evolução dos Direitos Humanos das Mulheres no Século 21” será o tema da palestra.

Nota 10

Para a Agência Goiana de Habitação (Agehab), que por meio do programa “Pra Ter Onde Morar” realizará a regularização fundiária de famílias que ocupam áreas irregulares.

O termo de corporação entre Agehab e o Tribunal de Justiça foi assinado nesta quinta-feira (10).

Nota Zero

Para a Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia. A pasta é responsável pela preservação do patrimônio art déco da capital.

Vale lembrar que o Iphan, há 20 anos, tombou o conjunto de construções da capital.