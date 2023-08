Mãe denuncia que crianças não têm água nem para tomar em CMEI de Anápolis

Desde o fim do período de férias escolares, alunos, pais e funcionários do CMEI José Epaminondas, na Vila Fabril, em Anápolis, têm vivido um dilema que deu início a um ‘pé de guerra’ com a Prefeitura. Isso porque, há duas semanas, o local tem sofrido com a falta de água.

Ao Portal 6, a mãe de um aluno do local, que preferiu não se identificar, afirmou que a situação é decorrente de um enferrujamento da caixa d ‘ água da instituição de ensino, que é de alumínio e deixou o líquido impróprio para o consumo.

De acordo com ela, antes mesmo do término das férias de julho, a diretora da instituição chegou a solicitar para que a Administração Municipal enviasse alguém para fazer a limpeza do recipiente. No entanto, até o momento, a situação estaria permanecendo sem solução.

Para tentar contornar o problema, ela afirma que tem enviado de 2 a 4 litros de água por dia em garrafinhas, assim como outras mães.

“Nesse sol quente e tempo seco e eles não fazem nada? Criança vai querer brincar com água, se refrescar e, no momento, isso não pode. Se não tem para beber, imagina para o banho, porque tem criança lá que fica o dia inteiro”, salientou.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Educação afirmou que a falta de água no Cmei foi ocasionada por reparos realizados na região pela Saneago e que uma equipe da companhia foi enviada para fazer a limpeza na caixa de água.

Leia a nota completa

A Secretaria Municipal de Educação informa que a falta d’água foi ocasionada por reparos realizados na região pela Saneago. Ressalta ainda que uma equipe já foi enviada para fazer a limpeza da caixa d’água que ficou bastante suja após a realização da obra executada pela empresa responsável pelo saneamento em todo o Estado.