Fazer ovo cozido é um verdadeiro sinônimo de praticidade.

Esse alimento, além de ser a base para diversos pratos e recepções, é uma fonte de proteína riquíssima em nutrientes essenciais para qualquer ser humano.

Mas muito além do que só cozinhar o ovo, já se passou em sua mente o que poderia ser feito com a água do cozimento?

Afinal, para essa preparação, exige-se umas boas doses do líquido para cozinhar o ovo, que, por sua vez, depois acaba sendo eliminado no ralo da pia.

Bom e se você é desses que acaba jogando fora essa água, hoje vamos te dar bons motivos para reutilizá-la!

Esta utilidade secreta da água do ovo cozido vai deixar muita gente surpresa:

Pode não parecer, mas ao cozinhar um ovo, a casca do alimento acaba liberando na água doses altas de nutrientes, isso acaba enriquecendo a água e potencialmente sua tabela nutricional.

Sendo assim, não faz sentido desperdiçar o líquido.

Por isso, uma boa alternativa a isso é regar suas plantas com essa água.

Para isso, espere ela esfriar até a temperatura ambiente, e regue suas plantinhas.Essa água é rica em minerais e substâncias nutritivas, como fósforo e cálcio e atua como um fertilizante garantindo o crescimento constante das plantas. Maravilhoso, né? Já salva essa dica!

