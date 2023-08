Dominguinhos é cada dia mais líder do prefeito Roberto Naves e menos presidente da Câmara de Anápolis, avaliam colegas

A atitude tomada pelos vereadores de deixar o Plenário da Câmara de Anápolis incomodou o vereador Domingos Paula (PV).

Considerada inédita, a postura adotada na última sessão ordinária, de segunda-feira (14), foi motivada pelo comportamento que Dominguinhos vem tendo com os colegas desde que ascendeu ao posto máximo da Casa.

Parlamentares ouvidos pela Rápidas apontam que Domingos se preocupa mais em ser líder do prefeito Roberto Naves (PP) que presidente da Casa.

Seria essa uma forma de pagar o esforço sobre-humano que chefe do Executivo Municipal teve para que ele se elegesse ao posto? É a impressão que até mesmo vereadores da base têm.

“E olha que ele prometeu o contrário”, reservou um deles ao Portal 6.

Como repercutido anteriormente pela Rápidas, o vereador José Fernandes (MDB) avalia levar a quebra do regimento da Casa à Justiça caso a Mesa Diretora valide a atitude de Dominguinhos.

Para Dominguinhos, manobra foi de José Fernandes para tumultuar o Plenário

À Rápidas, o presidente da Casa disse que o colega tentou tumultuar a sessão ordinária e tirar o projeto de lei de pauta de maneira irregular.

De acordo com ele, não haveria problema algum caso a medida tivesse sido feita de maneira correta.

Em resposta, José Fernandes disse que “está preocupado com Anápolis e os anapolinos” não estando “preocupado em agradar prefeito e nem com cuidados de estética como ele”.

Homem que fez comentário sobre a aparência de Aava Santiago é exposto pela vereadora no Instagram

Já na Câmara Municipal de Goiânia o assunto é outro: uma postagem da vereadora Aava Santiago (PSDB) expondo as mensagens que recebeu no Instagram onde é chamada de “feia e à toa” no story.

A publicação vem dando o que falar e diversos comentários em apoio a parlamentar foram registrados.

Grupo antirracismo é criado em Goiânia para autores de crimes desta natureza

Entrou em vigor a lei que cria o Grupo Reflexivo Antirracismo em Goiânia

O objetivo é que os autores dos crimes de racismo, injúria e discriminação racial, passem por momentos de reflexão, conscientização e responsabilização dos delitos cometidos.

Escândalo em Campo Limpo cresce cada vez mais na região

O escândalo envolvendo a mãe de uma adolescente, de 14 anos, que colocou a filha para se prostituir com um homem, de 33, vem crescendo cada vez mais na região.

Revelado com exclusividade pelo Portal 6, o caso descoberto pelo Conselho Tutelar cria um temor de que outras adolescentes possam estar vivendo a mesma situação.

Nota 10

Para os estudantes da rede estadual de ensino de Goiás que vão representar o Brasil no Campeonato Mundial Escolar de Futsal, na Sérvia, em setembro.

Os alunos das cidades de Pires do Rio e Teresina de Goiás vão disputar as categorias juvenil feminina e masculino juvenil na Europa.

Nota Zero

Para a deputada Magda Mofatto (PL), que durante reunião de integrantes da CPI do MST, em Hidrolândia, fechou a porta na cara da deputada Adriana Accorsi (PT).

A petista já mostrou que tem a intenção de levar a companheira de Casa para o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.