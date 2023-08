Esfaqueada pela ex do namorado porque estava grávida, goiana perdeu o bebê e está em estado grave

Vanessa Nunes da Silva, de 29 anos, que foi vítima de um ataque em que levou mais de 20 facadas da ex-esposa do atual namorado, se encontra em estado grave e familiares pedem doações de sangue.

A goiana está internada no Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) desde o dia 05 de agosto. Familiares afirmam que ela respira com ajuda de aparelhos e é alimentada por sonda.

A gravidade do caso faz com que ela precise passar por uma série de procedimentos, sem previsão de alta. O próximo passo é realizar uma traqueostomia.

Ao Portal 6, um amigo da família, que optou por não se identificar, afirmou que Vanessa foi atacada após a ex-esposa tomar ciência de que ela estava grávida do namorado. No entanto, com as facadas, ela perdeu o bebê, de aproximadamente três meses.

“A família toda está abalada. Estão em choque. A situação está muito complicada”, afirmou o amigo.

Vanessa morava em Goiânia, onde trabalhava com monitoramento bancário, até que conheceu o namorado e se mudou para Inhumas.

Mãe de uma menina de 02 anos, ela é conhecida pela honestidade e humildade, de acordo com pessoas próximas.

Relembre o caso

Vanessa foi esfaqueada durante uma discussão em Inhumas, quando a suspeita foi até a residência da vítima e a atacou. Anteriormente, ela enviou áudios via WhatsApp para Vanessa em que a ameaçava de morte.

O amigo da família aponta que há possibilidade de que o namorado e a sogra da vítima tenham participado do planejamento do crime.

“Além disso, a família de Vanessa vem recebendo ameaças por telefones desconhecidos”, afirmou. A Polícia Civil (PC) investiga o caso.