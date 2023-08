Como a medicina preventiva pode melhorar e desenvolver sua empresa

Você, empresário, sabe como aumentar a produtividade da sua empresa, promover ações que visam eliminar os fatores de riscos de cada colaborador com isso promovendo ambientes de trabalho saudáveis, prevenindo e antecipando situações que possam gerar acidentes de trabalho e aumentar os custos?

A Norma Regulamentadora nº 04, aprovada pela Portaria MTB nº 3214/1978, estabelece a implementação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, bem como a obrigatoriedade da contratação de profissionais da área de segurança e saúde do trabalho.

Os profissionais de saúde e segurança ocupacional são responsáveis pela promoção da saúde, bem-estar e segurança ocupacional nas organizações.

Quais os objetivos principais?

Garantir que os trabalhadores estejam expostos a riscos ocupacionais mínimos, além de desenvolver e implementar programas e ações preventivas voltadas à saúde e segurança do trabalhador.

Quais áreas são necessárias conhecer para atuar?

Devem possuir conhecimentos específicos em diversas áreas, como ergonomia, saúde ocupacional, legislação trabalhista e segurança do trabalho.

Quem faz parte do SESMT?

Engenheiro em Segurança do Trabalho, Médico e Enfermeiro do Trabalho, Auxiliar e Técnico de Enfermagem do Trabalho e Técnico em Segurança do Trabalho.

Qual a função do SESMT?

Prevenção das ocorrências de acidentes e doenças do trabalho, diminuição dos riscos ocupacionais que possam ocasionar danos à saúde do trabalhador, tanto quanto, a saúde física e mental dos trabalhadores, com ajuda de profissionais como: psicólogos e fisioterapeutas.

Quais os impactos gerados pelas más condições ambientais de trabalho?

Perda de produtividade, alta das ocorrências de acidentes de trabalho e aumento dos afastamentos de trabalho, impactando diretamente no absenteísmo da organização.

Quais medidas preventivas são implementadas?

Vão desde estar atentos às inovações tecnológicas e às tendências do mercado de trabalho, a fim de garantir que as medidas preventivas sejam sempre atualizadas e eficazes. Promovendo cuidados ocupacionais de saúde e segurança através de diversas ferramentas e abordagens, como a educação em saúde, a comunicação e o treinamento.

E quais são as medidas educativas?

As ferramentas de educação em saúde podem ser utilizadas para sensibilizar os trabalhadores sobre os riscos ocupacionais e ensinar medidas preventivas através de campanhas de saúde, à exemplo realização de oficinas que promovam o cuidado de doenças crônicas, como hipertensão ou diabetes.

Assim, como, ferramentas de comunicação, como cartilhas, folders, vídeos e gincanas podem ser utilizadas para divulgar as ações preventivas e sensibilizar ainda mais os trabalhadores quanto às normas de segurança do trabalho. Assim como os treinamentos garantem que os trabalhadores estejam capacitados para executar as tarefas de forma segura e eficiente.