Jovem de Anápolis que perdeu a vida em acidente estudava para poder dar um futuro melhor à mãe

A morte do estudante Hiago Rodrigues Nunes, de 19 anos, gerou comoção em Anápolis e homenagens nas redes sociais.

Conforme apurado pelo Portal 6, o rapaz cursava Recursos Humanos na Faculdade Fama e estava voltando de moto para casa, na madrugada de terça-feira (15).

No entanto, ele acabou se chocando contra uma placa, no bairro Itamaraty, e sofreu lesões pelo corpo, com a força do impacto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local e realizou o resgate do jovem, que se queixava de dores no abdômen, além de ter sofrido uma fratura no braço esquerdo.

Hiago foi encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), onde descobriu-se que ele tinha lesões na cabeça, uma perfuração no pulmão e estava com hemorragia interna.

No entanto, desde que foi internado, o jovem sofreu quatro paradas cardíacas e acabou não resistindo, falecendo na tarde desta quinta-feira (17).

Ao Portal 6, um amigo do estudante, que preferiu não ser identificado, disse que o Hiago permaneceu o tempo todo consciente e tentava tranquilizar a própria mãe.

“As últimas palavras dele para a mãe foram ‘ainda vou trabalhar muito para você parar de trabalhar tanto'”, revelou.

Nas redes sociais, a Faculdade Fama publicou uma homenagem para o jovem, oferecendo “todo o apoio e solidariedade à família e amigos”.

O velório de Hiago está previsto para acontecer na casa funerária Anapax, localizada na região Central do município, a partir das 20h30 desta quinta-feira (17).

*Colaborou Gabriella Lícia.