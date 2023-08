Aulas são suspensas em cidade goiana por aumento de casos de Covid-19

As crianças de Avelinópolis ficarão sem aula pelo período de sete dias por causa do aumento de casos de Covid-19. Com quase três mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade registrou um aumento de 1.150% em apenas uma semana.

Quem divulgou o dado foi o prefeito da cidade, Adriano Araújo, que afirmou ter apenas dois casos na semana passado. Desde então, 21 novas contaminações foram confirmadas. “Em um dos Cmeis aqui, três professores pegaram Covid e o médico sugeriu dispensar os alunos” explicou.

O prefeito ressaltou que Avelinópolis, localizado a 70km de Goiânia, não é o único município que registrou aumento, citando cidades vizinhas como Anicuns, Santa Bárbara e Nazário. Com isso, Adriano disse ter buscado orientação da Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO) para a tomada de decisões.

No entanto, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) afirmou, em nota, que as aulas do Colégio Estadual serão mantidas, sem alteração nas atividades regulares.

Além disso, a SES-GO afirmou que não há registros nos sistemas oficiais de que houve um aumento de infecções. Portanto, não há motivo para alterar os protocolos sanitários atuais. No entanto, se houver novos casos, a pasta destacou que fará novas recomendações.

Cobertura vacinal

De acordo com a superintendente de vigilância em saúde da SES-GO, Flúvia Amorim, as crianças representam um grupo que causa preocupação por causa da baixa cobertura vacinal, que atinge aproximadamente 10%.

Vale destacar que o imunizante indicado para a faixa etária é a monovalente. Em relação aos demais grupos, apenas 11,81% dos goianos já se vacinaram com a bivalente.

“Para nós mudarmos esse quadro, há uma necessidade urgente de melhorarmos as coberturas vacinais”, apontou.