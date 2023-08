Cantor Jão anuncia show em Goiânia e ingressos estão mais caros que os da Taylor Swift

Coincidência ou não, após pedidos de fãs para a vinda do cantor Jão a Goiânia, o artista anunciou que realizará um show na capital goiana.

A apresentação faz parte da nova turnê do artista, intitulada “Superturnê”, e acontecerá no dia 04 de maio de 2024 no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), que fica na Avenida Deputado Jamel Cecílio.

Os ingressos já estão à venda e podem ser obtidos, de forma online, no site oficial do cantor. Os valores variam de R$ 90 até R$ 900. O preço da entrada mais cara é, inclusive, superior ao de alguns pontos do show de Taylor Swift, em São Paulo, que chegou a R$ 750 na cadeira inferior.

Os bilhetes também serão vendidos na loja Imports Carros de Luxo, que fica no Setor Marista, a partir das 10h de terça-feira (22).

Além de Goiânia, outras 12 cidades do Brasil também receberão um show do cantor, sendo elas: São Paulo (SP), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Ribeirão Preto (SP), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Belém (PA), Manaus (AM) e Brasília (DF).