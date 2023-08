Festas constantes, som alto e brigas generalizadas perturbam o sossego de moradores do distrito de Souzânia

Um ponto de encontro em Souzânia, distrito de Anápolis, tem se tornado uma verdadeira dor de cabeça para os moradores locais, que precisam enfrentar ruas fechadas e som automotivo durante madrugadas afora.

Ao Portal 6, os residentes apontaram que a situação seria recorrente e que se passa na Avenida Coriolano Santana Ramos, bem em frente a uma distribuidora de bebidas.

Tem, inclusive, circulado nas redes sociais um registro de uma das “festinhas” realizadas por lá, onde é possível ver carros tentando passar no meio das pessoas, que interditam a rua e embalam as noites com músicas altas.

Brigas com pancadaria generalizada também foram flagradas no local, que segue sendo uma “pedra no sapato” dos moradores.

“Uma vez ligamos muito, os policiais mesmo disseram que foram mais de 20 denúncias. Mas, sempre que tentamos falar com a postura, o número não atende”, alegou um residente do setor, que preferiu não se identificar.

Locais dizem que a movimentação, apesar de frequente, toma dimensões maiores quando ocorrem eventos na cidade. Nesta semana, por exemplo, está acontecendo uma novena em uma praça próxima.

Os denunciantes frisaram que, no evento religioso, tudo corre bem e o ambiente é familiar. Contudo, assim que ele termina, diversas pessoas se unem pelas ruas e continuam a mobilização – mas com um teor completamente diferente.

“E isso não é só nos finais de semana que têm algum evento na região, está virando rotina e hábito. Vários moradores e moradoras estão doentes porque trabalham o dia todo e a noite não conseguem dormir por conta do som, das músicas e dos gritos desses inconsequentes”, desabafou outro habitante.

Entre os apontamentos feitos nas denúncias, estão até questões como a participação de menores de forma indiscriminada nos eventos.

“Ligam som alto durante a semana, ligam no final de semana, jovens menores de idade ingerindo bebidas alcoólicas. Todos já estão fartos, e não existe policiamento, quando liga eles na maioria das vezes não aparecem. A postura fala que não atende no final de semana, então quem irá nos socorrer e promover a paz e o sossego que é lei e deve ser cumprida?”, questionou, por fim.