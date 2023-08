Piso da Enfermagem: Semusa prova que enviou dados a tempo ao Ministério da Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Anápolis enviou à Rápidas do Portal 6 um vídeo em que prova o envio a tempo de dados ao Ministério da Saúde (MS).

Conforme o registro, a lista com o nome de 992 profissionais aptos a receber o novo piso foi enviada às 20h29 do dia 29 de junho, para a plataforma InvestSUS, do MS.

A situação de insegurança no pagamento foi exposta na última sexta-feira (18) em artigo de opinião do vereador José Fernandes (MDB) no Portal 6.

Agora, a Semusa aguarda o posicionamento do Ministério da Saúde para saber onde está o erro que deixou quase mil profissionais sem receber o piso.

Em resposta à Rápidas, o ministério afirmou que está dentro do prazo para enviar os repasses aos municípios, o que deve ser feito até esta quarta-feira (23).