Conheça onde fica o exato ponto em Goiás que muitos acreditam ter um portal para outra dimensão

À beira da GO-118, entre Alto Paraíso e São Jorge, há um território considerado sagrado por místicos. Diz a lenda que o Jardim de Maytrea é um portal para outra dimensão, além de um dos principais cartões postais da Chapada dos Veadeiros.

O Jardim, localizado entre o Morro da Baleia e o Morro do Buracão, é um retrato do Cerrado, com direito a buritis centenários, veredas e campos de chuveirinho. Para além da fauna e flora, turistas conhecem o local pelas supostas propriedades místicas.

Na década de 1980, foi realizado um festival de música na Chapada dos Veadeiros. No entanto, os hippies que se deslocaram para curtir o evento decidiram continuar por lá, deslumbrados com a paisagem.

Desde então, é comum ouvir relatos de pessoas de diferentes partes do mundo afirmando terem visto um “Templo no Plano Etéreo” no local. Acredita-se que o Jardim de Maytrea seja capaz não só de transportar uma pessoa para uma nova dimensão, como também curar diversas mazelas – físicas e espirituais.

A localização do Jardim, inclusive, ganha mais atenção ao ser ligado à Macchu Picchu por uma teoria conhecida como “mito do paralelo 14”. A linha está no 14º a sul do plano equatorial e passa por alguns países, como Peru e Brasil.

Nesse paralelo, místicos destacam dois pontos importantes: Macchu Picchu e a Chapada dos Veadeiros, sendo que o Jardim de Maytrea é atravessado pela linha. Enquanto o mistério em volta do ponto turístico peruano se deve pelo desaparecimento ‘repentino’ da população Inca, no caso do terreno goiano, as teorias giram em torno do suposto portal.

No Jardim, há até uma placa que indica o Paralelo 14, com uma imagem de extraterrestre. A presença desses seres, por sua vez, se explicaria pela presença de uma enorme placa de quartzo no subsolo da Chapada – o que tornaria a região um ponto brilhante do ponto de vista do espaço.

Como resultado, alienígenas seriam atraídos ao local e, consequentemente, mais vistos, teoria repercutida por diversos relatos de moradores.