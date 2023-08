Você se considera uma pessoa com dificuldades para escolher os itens de compras na hora de ir ao mercado? Se sim, saiba que existe uma dica infalível para facilitar os produtos e, principalmente, optar por itens mais saudáveis.

Acontece que, no momento das compras, – sejam semanais ou mensais -, é bem comum que as pessoas se percam nos produtos, acabem escolhendo mais guloseimas e se esqueçam do fundamental.

Além de prejudicar a saúde com a alimentação desbalanceada, a seleção desorganizada pode aumentar imensuravelmente o preço da aquisição.

Então, para facilitar a vida dos seguidores, a nutricionista Maria Eduarda Favato decidiu apresentar a regra dos 3. Veja como funciona!

Regras dos 3: não vá fazer compras no supermercado sem conhecê-la

Primeiro, é preciso se concentrar no que é realmente importante. Escolha três frutas diferentes. Depois é hora dos legumes! Escolha mais três, como a cenoura, milho e palmito, por exemplo.

Em terceiro lugar, selecione as proteínas da sua dieta, podendo ser diferentes tipos de carnes e ovos também. O quarto lugar fica para os carboidratos, que são indispensáveis por serem boas fontes energéticas.

Em quinto, os vegetais e folhas. Depois, escolha os lácteos, como requeijão, leite, queijos ou manteiga. Por fim, selecione ainda as fibras do seu cardápio, como pães ou cereais.

Evidentemente, a pessoa que ainda sentir a necessidade de pegar alguns itens a mais, pode se sentir à vontade. Mas utilizando este método é bem comum que a compra saia mais barata, efetiva e saudável.

Veja!