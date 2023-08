Polícia é acionada para averiguar feto em saco plástico, mas acaba encontrando outra coisa

O que seria uma denúncia gravíssima acabou se tornando motivo de piada, após as forças policiais de Anápolis serem acionadas para averiguar uma ocorrência.

Conforme apurado pelo Portal 6, o caso ocorreu no final da tarde, no Jundiaí. Uma testemunha viu um saco plástico ser jogado dentro de uma caixa e colocado do lado de fora de um laboratório na região.

Dentro da sacola, ela acreditou ter visto um feto ser descartado. Desta forma, a Polícia Militar (PM) foi chamada, para inspecionar a denúncia.

Ao conversarem com a mulher, ela afirmou que um homem, contratado para investigar um mau cheiro no local, teria localizado o saco transparente com o suposto feto em decomposição.

Assim, o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) e o Instituto Médico Legal (IML) acabaram sendo chamados para o laboratório também.

Entretanto, quando a sacola foi entregue ao perito, ele encontrou algo completamente inesperado.

Pedaços de peito de frango.

É isso mesmo, leitor. O suposto feto, que estaria causando o mau cheiro, era na verdade restos de alimento descartados de forma inadequada.

Após toda a mobilização, a situação foi resolvida ali no local e a ocorrência foi encerrada.