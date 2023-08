Confeiteira que esqueceu pedido da cliente mostra como resolveu em cima da hora e causa polêmica

Uma confeiteira decidiu compartilhar nas redes sociais o sufoco que passou no trabalho, por conta de um problema de memória, e a história viralizou no TikTok.

A baiana Leh esqueceu de preparar a encomenda de um bolo de uma cliente. Ela só lembrou disso depois da solicitante enviar uma mensagem falando que ia se atrasar para buscar o pedido.

No vídeo, a trabalhadora contou que estava em casa quando, de repente, recebeu uma notificação da compradora, explicando que atrasaria um pouco para pegar o bolo que havia reservado data com ela.

Em desabafo, Leh contou que “na hora, eu quase enlouqueci e me perguntei: ‘que bolo?’. Sim, eu esqueci da encomenda.”

E continuou: “o pior de tudo é que eu não tinha nenhuma massa pronta, só tinham alguns pedaços que sobraram de um outro bolo que eu fiz em formato de coração”.

Assustada e desesperada por conta da falta de memória com o pedido, ela começou a montar um bolo com as sobras de um outro que havia feito, uma vez que seria impossível assar uma nova massa e preparar tudo.

A confeiteira foi juntando uns retalhos que sobraram, colocando outros pedaços e moldando por cima até que, por fim, cobriu com bastante recheio para tentar encorpar uma massa que aparentasse ser, de fato, um bolo.

“Parecia que ia dar errado, mas, com o coração na mão, eu continuei fazendo esse bolo. Fui colocando uma camada de massa e deixando o mais próximo do tamanho que ela tinha me pedido, que era de 15 centímetros”.

O vídeo bombou e atingiu mais de 19 milhões de visualizações e 82 mil curtidas. Nos comentários, os internautas ficaram surpresos com o “se vira nos 30” da profissional de doces.

“Você cobrou menos dela né?”, disse uma seguidora. Outra escreveu: “a cliente vendo (emoji de carinha de palhaço)”.

Confira o vídeo completo da história: