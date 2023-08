Jovem vai parar na delegacia após tentar intimidar vizinhos com arma de chumbinho

Uma confraternização familiar, feita em casa, acabou gerando uma grande confusão entre vizinhos, no bairro Residencial do Cerrado, em Anápolis.

Isso porque, neste domingo (27), uma moradora resolveu pedir silêncio e, ao não ser atendida, o namorado dela pegou uma pistola de chumbinho e foi até o local tirar satisfação.

O Portal 6 apurou que a situação ocorreu durante a tarde, por volta das 15h. A mulher tentou conversar para que as pessoas que moram ao lado parassem com o som alto, mas não foi atendida, dando início a uma discussão.

Foi aí que o companheiro dela, um jovem de 24 anos, resolveu “tomar as dores”e ir lidar com a situação, de bermuda e sem camisa, armado com a pistola que – apesar de ser de chumbinho – se assemelhava muito a uma arma de fogo.

Após perceberem que o rapaz estava “armado”, os vizinhos chamaram a Polícia Militar (PM), que compareceu ao local para acalmar os ânimos dos envolvidos.

Após as autoridades tomarem conhecimento do ocorrido, o jovem foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC), onde teve que assinar uma Termo Circunstanciado de Ocorrência, por ameaça.

Ele foi liberado após o registro da ocorrência e teve a arma apreendida.