Moradores de Goiânia podem ganhar moto zero km; veja o passo a passo

O shopping Passeio das Águas, localizado na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia, está fazendo uma promoção que vai sortear 10 motos zero km para os moradores da capital.

A medida faz parte das celebrações de 10 anos de inauguração do estabelecimento comercial.

Para participar da promoção, os clientes deverão fazer compras no shopping e, a cada R$ 500 gastos, eles vão ganhar um número da sorte para concorrer às motocicletas.

Conforme divulgado pelo centro comercial, serão sorteadas 10 motos Yamaha Fazer 150 UBS, cinco delas na cor vermelha e cinco na cor preta.

As notas fiscais, que servem para realizar a troca pelos números, podem ser entregues até o dia 15 de outubro, no site do shopping ou em um balcão específico, montado frente à loja Alô Bebê.

O sorteio será realizado pela loteria federal e os ganhadores serão anunciados nas redes sociais e no site do Passeio das Águas.