Cavalo que levava jovem assassinado a tiros em Anápolis precisou ser sacrificado

O jovem Valdemir Bernardo da Silva, de 22 anos, assassinado a tiros enquanto andava a cavalo no Bairro Novo Paraíso na noite desta quarta-feira (30), em Anápolis, não foi a única vítima do episódio.

Isso porque o animal que o levava acabou tendo que ser sacrificado, após ser atingido pelos disparos na pata e não conseguir mais se levantar. O corpo foi recolhido na manhã desta quinta-feira (31).

Ao Portal 6, a vereadora da causa animal, Thaís Souza (PP), detalhou a gravidade dos ferimentos e também a mobilização realizada para tentar salvar a vida do equino.

“O delegado entrou em contato com a gente e prontamente enviamos um veterinário ao local”, relatou.

“Infelizmente, o cavalo foi alvejado com 2 a 3 tiros na pata dianteira e teve múltiplas fraturas. O veterinário avaliou e viu que era impossível reverter a situação e, devido ao sofrimento do animal, foi necessário eutanasiar”, completou a parlamentar.

Relembre

Conforme apurado pelo Portal 6, uma testemunha afirmou que estava dentro de casa quando ouviu o som de vários disparos de arma de fogo em uma das ruas do bairro Novo Paraíso.

Ao sair da residência para verificar do que se tratava, o morador se deparou com Valdemir Bernardo da Silva, como foi identificada a vítima, já caída ao chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado ao local para os primeiros socorros. No entanto, não foi possível salvar a vida do jovem, que teve o óbito confirmado ainda na via pública.

Segundo o repórter Jonathan Cavalcante, da Rádio São Francisco FM, a vítima estaria recebendo ameaças há alguns dias, antes do crime.