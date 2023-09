Jovem que foi esfaqueada mais de 20 vezes pela ex do namorado morre em Goiânia

Vanessa Nunes da Silva, de 29 anos, vítima de mais de 20 facadas desferidas pela ex-esposa do atual namorado, não resistiu aos ferimentos e faleceu na tarde desta sexta-feira (1º), no Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde estava internada.

O Portal 6 apurou que, na madrugada deste sábado (02), familiares da jovem realizaram a retirada dos pertences da vítima da residência em Inhumas, município para onde se mudou para ficar próximo do companheiro.

“Estamos muito abalados. Estou desolado”, afirmou um amigo da vítima, que escolheu não se identificar.

A goiana estava internada no Hugol desde o dia 05 de agosto, quando foi atacada pela ex do namorado após receber uma série de ameaças de morte.

O amigo da vítima afirmou que a violência se deu depois que a suspeita, de 42 anos, descobriu que Vanessa estava grávida de três meses.

Após ser brutalmente atacada, a jovem perdeu o bebê.

A mulher estava foragida desde o acontecimento, até que foi localizada pela Polícia Civil (PC) no dia 15 de agosto em Taquaral de Goiás. Ela responderá por tentativa de homicídio duplamente qualificada.

Vanessa era mãe de uma menina de 02 anos e conhecida pela honestidade e humildade, de acordo com pessoas próximas.