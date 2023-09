Família de criança com leucemia é alvo de golpe ao tentar abrir vaquinha: “meu chão caiu”

Pequeno, alegre e conversador, o goianinho Samuel Reis enfrenta, desde os 02 anos, a chamada leucemia tipo T – uma forma de câncer considerada raríssima, especialmente em crianças. Dentre tantas dificuldades, a família, que teve que deixar Goiânia e se mudar para Brasília para seguir com o tratamento, ainda teve de lidar com golpes envolvendo o nome do pequeno, que hoje tem 03 anos.

Ao Portal 6, a mãe, Deliane Reis, revelou que, para além da luta contra a doença, a situação financeira tem sido outro grande problema para a família, já que o Sistema Único de Saúde (SUS) não está arcando com todas as despesas.

Por conta disso, ela teria aberto uma “vaquinha”, para que outras pessoas pudessem doar e ajudar no caso de Samuel.

Porém, Deliane acabou sendo surpreendida por diversas tentativas de golpe. A situação chegou a tal ponto que a genitora teve que recorrer ao Instagram para realizar uma denúncia e alertar os seguidores.

“Quando eu vi que era um golpe, meu chão caiu, foi muito ruim. Se alguém pedir dinheiro, me manda uma mensagem, faz uma ligação de vídeo para mim, não manda sem confirmar que sou eu. Estamos precisando porque o SUS não cobre tudo, fora os custos de vida em Brasília”, pontuou.

Além daqueles que dizem ter enviado o pix e pedem a devolução do dinheiro, sob alegações de que teriam passado a mais, ela foi até cobrada por um suposto integrante da equipe do Voaa, site que realiza vaquinhas. Foi pedido um total de R$ 299,90 para que a arrecadação se iniciasse.

Desconfiada, Deliane decidiu pedir mais informações, momento que percebeu se tratar, na verdade, de outro golpe. Agora, ela conta com a ajuda de todos para, de fato, conseguir subir o valor da vaquinha e ajudar no tratamento do filho.

Entenda o caso de Samuel e saiba como ajudar

“Quando descobriram o câncer, ele estava com um tumor tão grande no pulmão que não sabiam como ele respirava. De madrugada, um mês antes de descobrirmos, ele falou ‘mamãe, você precisa me levar no médico porque senão vou morar com o papai do céu'”, contou à reportagem, emocionada.

Ao longo dos tratamentos, o pequeno já sofreu um derrame no coração, parada nos rins e está precisando de hemodiálise. Também teve um problema no fígado e está fazendo ainda mais sessões de quimioterapia.

Diante de todas as dificuldades, a vaquinha foi iniciada para ajudar a família. Para contribuir, basta acessar o site voaa.me/samuel-tratamento e doar qualquer valor.