Grave acidente entre carro e caminhão em rodovia goiana mata jovem de 24 anos

Um grave acidente de trânsito entre um caminhão e um carro deixou um jovem, de 24 anos, morto na GO-050, em Trindade. O episódio aconteceu na segunda-feira (04).

O Portal 6 apurou que a ação ocorreu no momento em que a vítima fatal trafegava pela via, em um carro Vw Gol, sentido oposto a Campestre/ Trindade.

Já na altura do km 33, o motorista acabou perdendo o controle do veículo, invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente com um caminhão, que seguia na outra direção. A suspeita é que o condutor tenha tentado desviar de um buraco que estava na pista.

O Corpo de Bombeiros, assim como a Polícia Civil (PC), Polícia Militar (PM) e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foram acionados e estiverem no local.

Devido ao impacto da batida, o condutor do carro ficou preso às ferragens e teve o óbito confirmado. Já o motorista do caminhão, de 22 anos, foi encontrado consciente e sem ferimentos.