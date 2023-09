Presente em boa parte das refeições típicas e amplamente consumido em Goiás, o fruto ‘queridinho’ no estado, o pequi, corre o risco de desaparecer das mesas dos goianos e em outras localidades do Brasil. Pelo menos é o que aponta a pesquisa Arca do Gosto, criada pelo movimento Slow Food Internacional.

O documento consiste em um catálogo com 6.162 itens alimentares do mundo todo, sendo 235 brasileiros, que estão sob risco de extinção.

No ranking, o produto tipicamente goiano aparece na 8º posição na listagem de risco, atrás de alimentos como batata-doce roxa, pitanga, queijo canastra, pinhão, pimenta-rosa, castanha de baru e palmito juçara.

Além desses itens, também surgem na pesquisa: ora-pró-nóbis, goiabada cascão, cajuína, pirarucu e sequilho.

A explicação, segundo a coordenadora de Programas e Conteúdos da Associação Slow Food do Brasil, Lígia Meneguello, é que os alimentos estão desaparecendo devido aos desmatamentos, pesca predatória, queimadas e urbanização.

Outro ponto salientado por ela é a redução do consumo das preparações e o abandono do legado culinário.

“Trata-se de um catálogo de itens alimentares que estão em risco de perda cultural ou biológica”, destacou ela ao O Globo.