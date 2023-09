Grupo de policiais militares é preso em Anápolis

Os policiais militares Denilson De Oliveira Custódio, Thiago Marcelino Machado, Isac Fernando Bastos de Sousa, Errolflyn Ferreira Guimarães, Johnathan Ribeiro de Araújo e Regis Aires Ribeiro foram presos nesta quarta-feira (06) em Anápolis em cumprimento a decisão da juíza Edna Maria Ramos da Hora, da 3ª Vara Criminal do município.

Eles são suspeitos de executarem Lucas Eduardo de Lima Dutra, de 22 anos na Vila Operária, bairro localizado na região Leste.

O crime ocorreu na noite do dia 25 de maio, um dia depois do jovem supostamente ter roubado um iPhone utilizando uma faca.

A morte de Lucas, conforme a versão desmentida em investigação pela Polícia Civil, ocorreu quando os militares tentaram efetuar a prisão dele.

Conforme documentos obtidos pelo Portal 6, o rapaz teve as mãos amarradas ou algemadas e foi executado pelo grupo. A cena e situação do crime foram modificadas para aparentar uma troca de tiros. Duas testemunhas também foram obrigadas pelos policiais a saírem do estado.

Tudo isso, levando em conta que os suspeitos já respondem a outros processos por homicídio, levou a juíza a conceder o pedido de prisão preventiva apresentado pelo Ministério Público.