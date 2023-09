Cinema de luxo oferece ingressos com 50% de desconto, em Goiânia

O CineX, localizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, disponibilizou ingressos pela metade do preço em comemoração ao mês do cliente. Sendo assim, o desconto especial será aplicado durante todo o mês de setembro.

Os ingressos serão comercializados no valor de R$ 30 – 50% do preço comum- independente da sessão, filme e dia da semana. Nas poltronas reclináveis que garantem o máximo conforto, visitantes poderão assistir aos sucessos de terror “A Freira 2” e “Jogos Mortais”.

Além disso, está em cartaz o drama “Som da Liberdade”, “Besouro Azul”, “As Tartarugas Ninjas”, “Fale Comigo”, “Toc Toc Toc – Ecos do Além, “Drácula” e “Golda – A Mulher da Nação”. Para conferir as sessões, basta acessar o site do CineX ou baixar o aplicativo.

O cinema, que funciona todos os dias, das 13h às 21h30, também disponibiliza uma bombonière e uma cafeteria, cujo horário de funcionamento é das 08h às 21h. O local serve cafés e lanches, além de pratos executivo no almoço.

De acordo com o CEO do cinema, Adriano Oliveira, o mês oferecerá aos clientes a oportunidade de conhecer o serviço.

“A ação prevê a valorização e a homenagem aos clientes, que merecem toda a atenção possível. Além disso, quem ainda não conhece as instalações do cinema no Centro Cultural Oscar Niemeyer, pode aproveitar o preço baixo e curtir com qualidade”, afirmou.