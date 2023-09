Conheça o país que tem até praia rosa e brasileiros não precisam de visto para entrar

Não muito longe do Brasil, é possível encontrar uma praia que parece ser cartão postal de um planeta diferente. Localizada em Harbour Island, nas Bahamas, a famosa Pink Sand Beach chama atenção por conta da areia rosa extensa, que estabelece um contraste único com a água azul do caribe.

A cor é tão impressionante que a praia, que se estende por cerca de 05 km, ganhou destaque entre a categoria de Melhores Praias do Mundo do Travel Channel em março de 2005. Entre todos os concorrentes, o local recebeu o título de Melhor Praia de Areia.

O que confere a coloração única são os fragmentos microscópicos de coral que são depositados durante a maré alta.

Como resultado, a cor não é distribuída igualmente e se concentra na beira da água. Vale destacar que a composição faz com que a areia seja sempre fresca, sem risco de queimar os pés. A diária de hotel no local custa em média R$ 200, sendo que brasileiros não precisam de visto para acessar os Bahamas.

Ao lado de Harbour Island, ainda há outro atrativo: Eleuthera. A ilha possui um trecho extenso de natureza selvagem e pode ser explorada de carro ou scooter. Além disso, as plantações de abacaxi são impressionantes, sendo que são uma das principais atividades econômicas da ilha.

A Ponte da Janela de Vidro é outro ponto turístico, sendo uma estrada posicionada no centro de Eleuthera que conecta o norte ao sul.

Entre Harbour Island e Eleuthera, são mais de cem praias banhadas pela água cristalina do caribe, onde se pode praticar snorkel, pesca e passeios de barco.

No Bahamas, que tem como idioma oficial o inglês, também há diversas outras ilhas amadas por turistas, como Andros, New Providence, Grand Bahama Island e Bimini.

Culinária

A gastronomia local é baseada em sabores fortes, com o uso de diversas especiarias. Entre os pratos típicos, destacam-se conch (molusco marinho frito), salada de conchas, lagostim e souse (sopa de frango com vegetais).