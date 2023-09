Abertas mais de 500 vagas de emprego em Aparecida de Goiânia; veja como se inscrever

Mais de 500 vagas de empregos estão sendo ofertadas em Aparecida de Goiânia, através da Secretaria de Trabalho. As oportunidades são para diversas áreas de atuação, em especial para as de produção e administração.

Entre as opções, se destacam 150 vagas para operador de Telemarketing e 50 para atendente de loja, além também de 30 para auxiliar de serviços gerais e 30 para auxiliar de produção. A divulgação é feita através do Sistema Municipal de Emprego (SIME).

Outras funções que estão contratando são auxiliar de depósito, com 25 vagas; operador de caixa, com 20; assistente de prevenção de perdas, com 15; e servente de obras, com 14 disponíveis. Os cargos de auxiliar de panificação, carga e descarga, repositor de hortifrúti e repositor de mercadorias também contam com 10 vagas cada.

Já para se candidatar, é necessário procurar uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), de segunda a sexta, entre 08h e 17h30.

A cidade conta com SAC no Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial.

Além destas, há também a disponibilidade nos Vapt-Vupts do Garavelo, Buriti e Araguaia Shopping. Vale ressaltar que o atendimento nessas últimas unidades requer agendamento prévio pelo site do Vapt-Vupt.

Para se cadastrar, o candidato deve portar o RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e dispor de um telefone para contato. Caso seja selecionado, o trabalhador recebe uma carta que o encaminha à entrevista de emprego.