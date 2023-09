Adolescente goiana denuncia que professor tentou beijar aluna em colégio estadual

O comportamento inadequado e constantes investidas de cunho sexual por parte de um professor do Colégio Estadual de Novo Gama levaram uma aluna, de 17 anos, a procurar uma delegacia da Polícia Civil (PC) para fazer uma denúncia. O caso aconteceu na terça-feira (12).

O Portal 6 apurou que uma das ações teria ocorrido ainda na data em que o registro foi feito, quando o profissional supostamente teria tentado beijar outra aluna da instituição.

Segundo a menor, momentos depois, o profissional teria escutado ela e algumas amigas cantando uma música em uma sala de aula, e passou a prestar a atenção na interação.

Em um dado momento, ele afirmou que não teria entendido a canção, mas que gostaria de entender – o que, para a adolescente, foi dito em tom malicioso.

A vítima ainda destacou que o comportamento do profissional com as estudantes era ‘estranho’, uma vez que ele costumava fazer carinho nelas.

Em outra ocasião, de acordo com a adolescente, o profissional teria chamado uma aluna de ‘apertadinha’ e dito que ela tinha ‘coxas grossas’.

Além disso, ele também teria afirmado que não entendia porque gays queriam ter relações com outros homens, uma vez que tinha a vítima e uma colega dela para isso.

O Portal 6 solicitou um posicionamento da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) para saber quais providências devem ser tomadas em relação à denúncia, mas, até o fechamento dessa matéria, não obteve retorno. O espaço segue aberto.

O caso foi encaminhado até o cartório de crimes contra a dignidade sexual e deve ser investigado pela PC.