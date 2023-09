Moradores de Aparecida de Goiânia poderão trocar geladeiras velhas por novas de forma gratuita; saiba como

A Equatorial Energias realizará um sorteio de 80 geladeiras para moradores de Aparecida de Goiânia, na quinta-feira (14).

A iniciativa faz parte do projeto E+ Geladeira Nova e visa trocar eletrodomésticos velhos por modelos novos e até 40% mais econômicos.

Os interessados devem realizar o cadastro no Galpão do Centro de Cultura e Lazer José Barroso, localizado na rua Gervásio Pinheiro, no setor Village Garavelo, até às 16h desta quarta-feira (13)

Para participar, é necessário apresentar a última conta de energia, folha de resumo do Cadastro Único e documento pessoal com foto.

O sorteio está previsto para acontecer às 16h no Espaço Multiuso da Cidade Administrativa Maguito Vilela. Já as trocas, serão feitas na sexta-feira (15), das 8h às 10h, no mesmo espaço.

Além da entrega do eletrodoméstico, a companhia também fará a substituição gratuita de lâmpadas fluorescentes por led, cadastro para Tarifa Social e palestras sobre o consumo Consciente.