Bazar em Goiânia promete trazer roupas e acessórios de luxo com descontos de até 80%

Para quem não perde um bom desconto, melhor ficar atento. Nesta sexta-feira (15), em celebração ao Dia do Cliente, empresas de Goiânia terão promoções de até 80% em roupas, calçados e acessórios de marcas como Maria Valentina, Morena Rosa, Farm, Live!, L’Cecci, Dimy, Smel, Open e Cholet.

O “I Love Bazar” irá se estender até o domingo (17), no Espaço FR – que fica na Rua João de Abreu, n.º 116, no Setor Oeste, em Goiânia, das 09h às 19h.

Com relação aos preços, os consumidores podem esperar ofertas variando entre R$ 60 a R$ 250, com a possibilidade de parcelar em até três vezes no crédito, sem juros.

O bazar acontece duas vezes por ano, desde 2017, com o intuito de ofertar produtos de marca e qualidade, através de preços que caibam no bolso do cliente.

Desta vez, será realizado pelas lojas Heroiny, Pri Colicchio Semijoias e Cida Caetano Showroom, com o apoio da FR Incorporadora.

Além do comércio, a programação ainda irá contar com apresentações musicais para fechar o cronograma, ao domingo, com a dupla goiana Victor & Gabih, a partir das 17h.