Preço das carnes voltam a cair em Goiás e picanha atinge menor preço em um ano

Mais uma vez, o preço da carne nos açougues goianos voltou a cair. As informações foram divulgadas por uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e publicadas esta semana.

O levantamento apontou que a redução percentual do preço das carnes, em geral, foi de 0,36%. Em um recorte maior, referente a todo o ano de 2023, a diminuição foi de 9,90%.

De acordo com presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Carnes Frescas no Estado de Goiás (Sindiaçougue), Silvio Yassunaga, essa queda nos valores se deve principalmente à alta oferta da carne e a tendência de queda que já vinha se desenhando desde o início do ano.

Ainda de acordo com o profissional, os cortes mais nobres foram justamente os que tiveram a maior redução, que já podem, inclusive, ser observadas no mercado.

“Normalmente, o preço desses cortes variam de R$ 59,90 a R$ 69,90. No final do ano passado, por exemplo, a picanha estava R$ 120 o quilo, foi onde teve a maior redução”, afirmou, relatando ainda que esses mesmos cortes já podem ser encontrados por R$ 49,90.

“O preço da picanha nos últimos 30, 40 dias já apresenta uma redução de 25%”, finalizou Silvio.

Apesar disso, também deixou claro que a previsão é de que o produto volte a ter um leve aumento no preço ao final deste segundo semestre, devido ao aumento da demanda em virtude das festas de fim de ano.